Mariupol: Kampf bis zum letzten Soldaten

Europa und USA wollen Vorgehen koordinieren

„Was in Mariupol passiert, ist ein massives Kriegsverbrechen“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Am Montagabend telefonierten per Video US-Präsident Joe Biden, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und der britische Premierminister Boris Johnson miteinander. Es ging um ein koordiniertes Vorgehen der transatlantischen Allianz.