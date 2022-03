Deutsche Rechstextreme auf dem Weg in die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor Wochen Ausländer zum Kampf gegen Russland in der Ukraine aufgerufen. Er sagte damals, eine geplante internationale Legion solle eine Größe von 16.000 Kämpfern haben. Im Falle deutscher Staatsangehöriger, die sich an Kampfhandlungen beteiligten, komme es für eine mögliche Strafbarkeit maßgeblich auf das humanitäre Völkerrecht an, sagte eine Sprecherin des deutschen Justizministeriums dazu. Sie erklärte: „Wenn eine Tötungs- oder Verletzungshandlung nach dem Völkerrecht erlaubt ist, dann ist sie auch nach dem deutschen Strafrecht nicht strafbar.“