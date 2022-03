Ukraine lehnt russisches Ultimatum für Mariupol ab

Am Sonntagabend hat Russland die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Doch die Führung in Kiew hat das Ultimatum zur Kapitulation abgelehnt. „Es wird keine Kapitulation, kein Niederlegen der Waffen geben“, sagte Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk der „Ukrajinska Prawda“ in der Nacht auf Montag. Dies sei der russischen Seite bereits übermittelt worden. Sie forderte von Moskau die Öffnung eines humanitären Korridors in die umkämpfte Hafenstadt.