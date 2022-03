Owsiannikowa ruft zu Protest gegen Krieg auf

„Ich konnte sehen, was in Wirklichkeit in der Ukraine passierte, und was die Programme meines Senders zeigten, war ganz anders.“ Mit ihrer „spontan“ gestarteten Protestaktion habe sie diese „Propaganda“ der russischen Regierung enttarnen wollen und „vielleicht Menschen ermutigen, dass sie den Krieg verurteilen“, sagte die Journalistin.