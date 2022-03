Owsiannikowa: „Sorge mich extrem um Sicherheit“

Die russische TV-Mitarbeiterin, die vor laufender Kamera gegen den Krieg in der Ukraine protestiert hat, zeigt sich äußerst besorgt um ihre Sicherheit. „Ich glaube an das, was ich getan habe, aber ich verstehe jetzt das Ausmaß der Probleme, mit denen ich fertig werden muss“, sagte Marina Owsiannikowa am Mittwoch in einem Interview. „Und natürlich sorge ich mich extrem um meine Sicherheit.“ Unklar ist, ob sie tatsächlich mit einer Geldstrafe davon kommt oder ihr doch bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen.