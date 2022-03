Taliban erlauben Mädchen Besuch höherer Schulen

Frauen kämpfen um ihre Rechte

In Afghanistan haben in den vergangenen Monaten viele Frauen berichtet, ihnen werde vielfach die Teilnahme am öffentlichen Leben verwehrt (siehe Video oben). In mehreren Fällen hätten die Betroffenen ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen. Die für Frauenrechte zuständige Heather Barr bei Human Rights Watch warnte, die Wiedereröffnung von Schulen für Mädchen sei nicht unbedingt ein Hinweis auf die Wahrung der Rechte von Frauen.