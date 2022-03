Afghanin (37): Als Mann verkleidet Familie ernährt

Nadia Ghulam hat unter dem Regime der Taliban in Afghanistan als Mann verkleidet ihre Familie ernährt. Am Dienstag wird sie in Wien als „Frau des Jahres“ geehrt. „Ich habe gute und schlechte Momente“, sagte die 37-Jährige bei einer Pressekonferenz anlässlich der Gala und Preisverleihung „Look! Women of the Year“. „Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich möchte zumindest Samen für eine friedliche Zukunft säen“, so die nach Spanien geflüchtete Aktivistin und Autorin.