Aktivistin beendet nach Kollaps ihren Hungerstreik

Biologin will wieder essen und an Demos teilnehmen

„Mein Streik mag gescheitert sein, aber aufgeben kommt für mich nicht infrage“, zeigt sich Krumpeck entschlossen. Bereits nächste Woche sei eine Protestaktion der „Letzten Generation“ geplant. Sobald sie wieder bei Kräften ist, wird sie an Klimaprotesten teilnehmen. Jetzt freue sie sich aber erst einmal auf die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz. Besonders aber auf das tägliche Mittagessen in der Kantine.