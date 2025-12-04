Helfende Hände für Weihnachtsputz gesucht

Der Verein HWPL Österreich machte, gemeinsam mit Freiwilligen, bereits einmal im November die Mariahilfer Straße sauber. Für 12. Dezember ist eine weitere Aktion geplant. Hilfreiche Hände sind gerne gesehen.
Von Zigarettenstummeln bis Verpackungen: Auf der Mariahilfer Straße sammelt sich so einiges an Müll an. Um zu einem sauberen Stadtbild beizutragen, lud der Verein HWPL Österreich am 21. Dezember zu einer Müllsammelaktion. 15 Freiwillige füllten mehrere Säcke mit Abfall.
Dabei kamen sie auch mit Passanten ins Gespräch. Denn im Mittelpunkt der Initiative stand nicht nur das Saubermachen, sondern auch der Austausch.
Da sich in der Adventzeit besonders viele Menschen auf der Mariahilfer Straße tummeln, veranstaltet der Verein die Aktion erneut. Am 12. Dezember um 15 Uhr können sich Freiwillige beim großen „Christmas Cleanup“ am Saubermachen beteiligen.
Wer beim vorweihnachtlichen Putz helfen will, kann sich auf Instagram bei „HWPL Austria“ melden.
