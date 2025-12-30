Zootiere müssen an Silvester drinnen bleiben

Panik, Stress, Verletzungen: Bei Haus- und Zootieren sorgt Silvester für erhebliche Belastungen. Im Haus des Meeres etwa zieht man daher nun Konsequenzen.
Eigentlich genießen die Sittiche im Haus des Meeres in der Australienanlage hoch über der Stadt den tollen Ausblick. An Silvester wird dieser allerdings zur Qual. Die Tiere sind zu nahe an möglichen Böllern oder Feuerwerken.
Die Herausforderungen in der Silvesternacht nimmt man daher gleich zum Anlass, um einen routinemäßigen Gesundheitscheck durchzuführen, wofür die Sittiche ohnehin in die Innenanlage gebracht werden.
Die dicken Wände des Flakturms ermöglichen eine Nacht in aller Ruhe. „Den unnötigen Stress wollen wir unseren Tieren ersparen: Lieber rechtzeitig sichern und schützen, als im Nachhinein Verletzungen behandeln zu müssen“, so Zoodirektor Jeff Schreiner.
Schönbrunner Tiere ebenso drinnen
Auch in Schönbrunn quartiert man die Zoobewohner in die Innenanlagen ein. Die Knallerei macht ihnen deshalb weniger aus. „Im Winter sind Elefanten oder Wasserschweine zum Beispiel sowieso drinnen“, erklärt eine Sprecherin.
Eine Nacht geschützt vor der Kälte und in aller Ruhe also.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.