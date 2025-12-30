Zootiere müssen an Silvester drinnen bleiben

Die dicken Wände des Flakturms ermöglichen eine Nacht in aller Ruhe. „Den unnötigen Stress wollen wir unseren Tieren ersparen: Lieber rechtzeitig sichern und schützen, als im Nachhinein Verletzungen behandeln zu müssen“, so Zoodirektor Jeff Schreiner.

Schönbrunner Tiere ebenso drinnen

Auch in Schönbrunn quartiert man die Zoobewohner in die Innenanlagen ein. Die Knallerei macht ihnen deshalb weniger aus. „Im Winter sind Elefanten oder Wasserschweine zum Beispiel sowieso drinnen“, erklärt eine Sprecherin.