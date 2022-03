„Krone“ in Lemberg: Stau, wohin das Auge reicht

Nur im Schritttempo geht es vorwärts

Am Grenzübergang Korczowa-Krakowez ist es mit der zügigen Reise aber plötzlich vorbei. Stau, wohin das Auge reicht. Für Busse, Lkw und Autos - die meisten mit Kiewer Kennzeichen - gibt es kein Weiterkommen. Nur im Schritttempo geht es vorwärts, wenn überhaupt. Frauen nützen die Stehzeit für ein Nickerchen, die Kinder drücken sich an der Fensterscheibe derweil die Nase platt. Flüchtlinge, die per pedes unterwegs waren, hatten es zwar nicht so gemütlich, dafür sind sie schneller drüben.