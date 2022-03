„Krone“ in Lemberg: Sirenenfreie Tage sind vorbei

Die sirenenfreien Tage sind vorbei! Der Fliegeralarm ertönte im Morgengrauen! Kurz vor fünf Uhr morgens, als Lemberg noch friedlich schlummerte und die Straßen aufgrund der bis sechs Uhr dauernden Ausgangssperre noch verwaist waren, heulten plötzlich die Sirenen. Sie rissen auch das „Krone“-Duo aus dem Schlaf. Also raus aus den Federn, hurtig rein in die Wäsche und runter in die Hotellobby, in der sich bereits an die 20 schlaftrunkene Gäste eingefunden haben.