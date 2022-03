Kinder auf Flucht vor Krieg: Not nimmt ständig zu

Manche trauten ihren Augen nicht, andere konnten ihr Glück kaum fassen. Dabei war es nur eine Kleinigkeit, nicht der Rede wert. Die „Krone“ kaufte in Lemberg um 50 Euro Süßigkeiten und fuhr mit zwei schweren Säcken zum Bahnhof, um sie an die Ärmsten der Armen im Putin-Krieg zu verteilen - an die Kinder!