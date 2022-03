Am Auto führt in OÖ noch kein Weg vorbei

725 Millionen Euro investiert

An der Dominanz des Pkw-Verkehrs wird sich so schnell nichts ändern – selbst wenn die Spritpreise weiter steigen sollten. Zwar läuft im Land seit 2019 eine „Infrastrukturoffensive“ mit den ÖBB, in deren Rahmen 725 Millionen Euro in die Attraktivierung der Nebenbahnen, Erneuerung von Bahnhöfen und Elektrifizierung von Bahnstrecken investiert werden. Auch die Durchbindung der Mühlkreisbahn zum Linzer Hauptbahnhof und die Stadtbahn nach Gallneukirchen und Pregarten sind große Öffi-Projekte.