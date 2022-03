Sarah liebt Grün! Wir feiern den St. Patricks Day

Cakepops

Zutaten: Übrig gebliebener Kuchenteig vom ersten Rezept, Marillenmarmelade, Zuckerperlen, 20g Kokosfett, 100g weiße Kuvertüre, Cakepop-Stäbchen.

Zubereitung: Die Marillenmarmelade aufkochen und den Kuchenteig zerbröseln. Die Marmelade zum Kuchen geben und alles mit dem Knethaken zu einem formbaren Teig verkneten. Je nach Konsistenz Marillenmarmelade dazugeben. Aus der Masse Kugeln formen und diese kaltstellen. Währenddessen die Kuvertüre gemeinsam mit dem Kokosfett über dem Wasserbad schmelzen. Die Stäbchen in die Kuvertüre tauchen, dann jeweils in eine Kuchenkugel stecken. Nun den ganzen Cakepop in die flüssige Kuvertüre tunken und mit Zuckerperlen verzieren.