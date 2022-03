Private nahmen bereits 1000 Flüchtlinge auf

„In den kommenden Wochen zählt unser Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung“, sagt Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. Derzeit befinden sich rund 1000 ukrainische Flüchtlinge in den neun Notschlafstellen des Landes und des Roten Kreuzes: Ohlsdorf, Mondsee, Lizlberg, Linz Bindermichl, Freistadt, Laakirchen, Eferding, Ried i. Innk. und Steyr-Stadt. Die Kapazitäten sollen am Wochenende auf 1500 Notschlafplätze ausgedehnt werden. Wollten bisher etwa 80 Prozent der Flüchtlinge von Österreich in ein anderes Land weiterreisen, so gehen neueste Prognosen davon aus, dass viele der Kriegsvertriebenen bei uns bleiben wollen – der Bedarf an Quartieren steigt. Daher startet noch dieses Wochenende die Zuteilung der Flüchtlinge in private Unterkünfte.