Voller Arbeitsmarktzugang für Ukraine-Flüchtlinge

Schneller und unkomplizierter Weg in den Arbeitsmarkt

Schnell sollen die Vertriebenen auch in den Arbeitsmarkt integriert werden, sofern sie das wollen, wie Kocher betonte. Er ersuchte Betriebe, die den Flüchtlingen einen Job anbieten wollen, sich ans AMS zu wenden. Möglichst rasch soll auch der Anerkennungsprozess ausländischer Zeugnisse laufen. Die Beschäftigungsbewilligung wird von Amts wegen erteilt, es fallen also keine Kosten an. Voraussetzung ist eine Registrierung im Innenministerium, verbunden mit einem Vertriebenen-Ausweis. Das werde einige Tage bis Wochen dauern, so der Arbeitsminister.