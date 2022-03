Firmenchef holte Flüchtlinge und nahm sie auf

36 Stunden unterwegs

Am nächsten Tag traten die neun Personen die Rückfahrt nach Österreich an. „Wir waren insgesamt 36 Stunden unterwegs, haben 2300 Kilometer zurückgelegt“, erzählt Menges. Während zwei Frauen weiter nach Graz fuhren, quartierte der 52-Jährige die Familie von Ärztin Marina bei sich zuhause ein. Eine Sanova-Mitarbeiterin, die Russisch spricht, fuhr am nächsten Tag mit den Frauen einkaufen. „Wir haben die vergangenen zwei Wochen in einem Keller verbracht“, ist Marina erleichtert, dem Krieg entkommen zu sein.