Geflüchtete dürfen ein Jahr bleiben und arbeiten

Mit der Regelung sei sichergestellt, dass allen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten müssen, geholfen wird, erklärte das Innenministerium gegenüber krone.at am Donnerstag. „Österreich wird damit seiner humanitären Tradition gerecht und leistet Nachbarschaftshilfe in der größten Fluchtbewegung seit dem zweiten Weltkrieg“, so Innenminister Gerald Karner.