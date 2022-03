SPÖ: Aussetzen der Impfpflicht „schwerer Fehler“

Und während Österreich jetzt die höchsten Infektionszahlen in der Pandemie habe, würden alle Regeln über Bord geworfen, wundert sich Rendi-Wagner. Die SPÖ-Vorsitzende vermisst vor allem eine Antwort auf die Frage, wie Österreich in Sachen Covid-19 sicher in den Herbst komme.