Corona-Rekordhoch am Tag des Impfpflicht-Stopps

Ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Impfpflicht ausgesetzt wurde, vermeldet das Gesundheitsministerium ein neues Allzeithoch: Mit 47.795 registrierten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) ist die Zahl der neuen Fälle geradezu in die Höhe geschossen. Am Vortag waren es noch 30.939 Infektionen gewesen. Erst am vergangenen Samstag hatte Österreich beinahe alle Corona-Maßnahmen fallen gelassen und die Regeln gelockert.