Kärntner Reaktionen auf das „Impfpflicht-Aus“

Was kommt da wohl im Herbst auf uns zu?

SP-Gesundheitssprecher Philip Kucher denkt währenddessen schon an den Herbst: „Wenn der Sommer wieder verschlafen wird, stolpern wir in die nächste Katastrophe.“ Denn die Experten würden davon ausgehen, dass im Herbst eine neue Virusvariante kommen wird. „Die wird uns voll treffen, wenn die Impfrate nicht steigt.“