Keine Impfpflicht: Angebot wird weiter reduziert

Etwas mehr als ein Monat war die Impfpflicht formal in Kraft, am Mittwoch hat die Regierung das Aus verkündet (siehe Video oben). Seit dem Inkrafttreten der Impfpflicht am 4. Februar haben sich österreichweit nur 26.018 bis dato ungeimpfte Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Seit Wochen geht die Zahl der Impfwilligen weiter zurück. Aufgrund der weiter sinkenden Nachfrage reduzieren die Bundesländer ihr Impfangebot weiter.