AKW Saporischschja: Datenübermittlung abgebrochen

Am Donnerstag sollen in Antalya auch Gespräche zur Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen geführt werden. IAEA-Chef Rafael Grossi kündigte am Mittwochabend an, dass er in die türkische Stadt reisen werde. Dort wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu neuen Verhandlungen zusammenkommen.