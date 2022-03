Tschernobyl-Blackout ist „überschaubares Problem“

Beim Fahren eines Reaktors müssen Experten eigenverantwortlich nach ihrem technischen Verständnis Entscheidungen treffen können. Gehe eine Situation in Richtung Abschaltung dürfe den Operateuren „niemand dreinreden“. Das sei ein Grundprinzip in der nuklearen Sicherheit. Stehe so jemand aber unter militärischem Druck, vielleicht Entscheidungen zu treffen, die man in Friedenszeiten so nicht treffen würde, „ist das einfach ein Risiko - da bin ich schon besorgt“, sagte Steinhauser.