Russen nahmen größtes AKW Europas ein

Die russischen Truppen machen nicht nur zunehmend Gebietsgewinne in der Ukraine, auch die kritische Infrastruktur fällt nach und nach in die Hand der Invasoren. Am Montag gelang es ihnen laut eigenen Angaben nun auch das Atomkraftwerk Saporischschja unter ihre Kontrolle zu bringen - bei dem Kernkraftwerk handelt es sich um das größte in Europa. Die Ukraine hat Berichte zu Übernahme des AKW bereits zurückgewiesen.