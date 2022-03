Intels Robotaxi-Tochter Mobileye will an die Börse

Die zum Chip-Konzern Intel gehörende Roboter-Taxi-Tochter Mobileye bereitet ihren Börsengang in den USA vor. Der Anbieter von Fahrassistenzsystemen mit Sitz in Jerusalem (Israel) habe vertraulich Unterlagen dafür in den Vereinigten Staaten eingereicht, teilte Intel mit, ohne Einzelheiten bekannt zu geben.