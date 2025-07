Mit Abstechen bedroht: Duo flüchtet vor Messermann

Schockmoment für zwei Männer (zwischen 16 und 20 Jahre alt) in der Morgendämmerung! Gegen 4 Uhr früh kam es an einer Tankstelle in Wien-Favoriten zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 30-jähriger Österreicher soll plötzlich durchgedreht sein und das Duo mit einem Küchenmesser verfolgt haben.