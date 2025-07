Jungstar Del Toro gewinnt Tour of Austria!

Rad-Jungstar Isaac del Toro hat sich den Triumph bei der Tour of Austria nicht mehr nehmen lassen. Der am Vortag ins Rote Führungstrikot gekletterte 21-Jährige und sein UAE-Rennstall um Felix Großschartner kontrollierten die Schlussetappe am Sonntag mit Start und Ziel in Feldkirch souverän. Damit gewann die Österreich-Rundfahrt erstmals ein Mann aus Mexiko. Tagessieger nach 144 km wurde der Luxemburger Bob Jungels, der sich als einer der Ausreißer behauptete.