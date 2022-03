Bewölkte Zeiten für Mayer und ganz Ski-Österreich

Sesseltanz, manche nennen es auch „Reise nach Jerusalem“ - ein beliebtes Spiel auf Kinderpartys. Stark vereinfacht könnte man die aktuellen Personalrochaden im Österreichischen Skiverband (ÖSV) mit eben diesem Sesseltanz vergleichen. Viele Personen suchen ihren Platz, einige könnten übrig bleiben, am Ende ohne Sessel dastehen. Fakt ist, dass nach Damen-Chef Christian Mitter (könnte zu Mikaela Shiffrin wechseln) nun auch Herren-Boss Andreas Puelacher nicht mehr mittanzen will. Nach acht Jahren abtritt. Morgen wird sich Puelacher mit Herbert Mandl, dem neuen Sportlichen Leiter Alpin, treffen - dabei wird man ausloten, ob Puelacher dem Verband in anderer Position erhalten bleibt.