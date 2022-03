Fix: Auch Puelacher schmeißt Job beim ÖSV hin

Jetzt ist es fix: Andreas Puelacher wird seine Tätigkeit als Rennsportleiter der alpinen Ski-Männer im Österreichischen Skiverband über das Saisonende hinaus nicht mehr verlängern. Das gab der Tiroler am Samstagnachmittag in einer Online-Pressekonferenz bekannt. Der Tiroler hatte den Job im April 2014 übernommen. Im ÖSV kommt es damit zu weitreichenden Umstrukturierungen im Alpinbereich. Christian Mitter hatte am Donnerstag erklärt, dass er als Frauen-Rennsportleiter aufhört.