Puelacher über Aus: „Ganze ist bissl explodiert!“

„Ich hinterlasse keinen Scherbenhaufen, das macht mich stolz, sondern eine Mannschaft, die kompakt und gut dasteht“, sagte der Tiroler am Samstag in einer Zoom-Pressekonferenz. Er habe sich auch überlegt, was das Beste für die Mannshaft sei, steht doch bereits in drei Jahren die Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm an.