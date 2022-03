Ab 11.30 Uhr LIVE: Abfahrt der Herren in Kvitfjell

Damit verringerte Mayer als Dritter im Disziplinweltcup den Rückstand auf Kilde auf 28 Punkte, Feuz liegt 25 Zähler vor ihm. „Es ist ein sehr, sehr enge Partie. Morgen brauche ich noch einmal eine gute Attacke da runter. Und wenn es dann in Frankreich um die Kugel geht, auf einer Strecke, die wir alle nicht kennen, wird das sicherlich sehr spannend“, sagte der Kärntner Olympia-Dritte in der Abfahrt. Im Moment sei aber auch nicht so entscheidend, wie es dann ausgehen werde. „Enge Rennen auf so einem Niveau ist das Coolste, das es gibt. Ich bin da, um um Siege mitzufahren, aber es geht mehr um das Erlebnis im Sport und den engen Kampf, den wir haben.“