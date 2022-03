Mitter zum Abgang: „Ich will motivierte Athleten“

Christian Mitter steht vor dem Abschied als Frauen-Rennsportleiter Ski alpin in Österreich, und der Steirer könnte danach wieder bei einem ausländischen Verband andocken. „Man redet, man hat gewisse Gespräche, aber jetzt noch nichts Konkretes. Aber es ist einiges am Laufen“, sagte Mitter am Freitag in Lenzerheide. Festlegen wollte sich der 42-Jährige nicht, wo die Reise hingehen könnte. „Ich möchte einfach mit Athleten arbeiten, die motiviert sind und was erreichen wollen.“