Volkswagen zündet nächste Stufe des großen Umbaus

Die Ankündigungen lösten positive Kommentare von Börsianern aus: „Mit der heute vorgestellten und bereits in die Wege geleiteten Strategie ‘New Auto‘ für E-Mobilität und Digitalisierung hat VW das glaubwürdigste Konzept zur Neuausrichtung traditioneller Automobilhersteller in Angriff genommen“, schrieb Marc Decker, Leiter des Fondsmanagements von Merck Finck. „Wir halten die Kombination aus möglichen Skaleneffekten und Finanzkraft für konkurrenzlos.“ Es sei nur eine Frage der Zeit, bis VW zum Weltmarktführer für Elektromobilität aufsteige. Mit Blick auf die Bewertung von Tesla habe die VW-Aktie Potenzial für einen weiteren deutlichen Kursanstieg. Am Dienstag verlor die an der Börse notierte Vorzugsaktie jedoch etwas an Wert.