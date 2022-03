Immer mehr steirische Schüler haben Sucht-Probleme

Die Aussage von Claudia Kahr von der Suchtpräventionsstelle Vivid ist ernüchternd: „Es gibt wohl keine Schule in der Steiermark, in der psychoaktive Substanzen keine Rolle spielen. Die Frage ist nur, wie die Schule damit umgeht: ansprechen oder totschweigen.“ Seit vielen Jahren bietet Vivid bereits Workshops an Schulen an, um Jugendliche gegen Drogensucht, Esstörungen, Internet-Abhängigkeit oder andere Suchterkrankungen, zu rüsten. Nun soll dieses Angebot um das Programm „Lebensnahe Präventionsarbeit+“ erweitert werden.