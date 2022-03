IE 600: Sennheiser stellt 700-Euro-Stöpsel vor

Was heuer noch zu erwarten ist

Für die weniger betuchte (und wohl auch weniger audiophile) Klientel stellte der Hersteller zudem eine neue Version seiner Momentum-True-Wireless-Stöpsel in Aussicht. In Arbeit befindet sich auch eine neue AMBEO-Soundbar, deren Preis im Vergleich zur ersten Generation allerdings „konkurrenzfähiger“ sein soll, also unter den jetzigen rund 2500 Euro liegen dürfte.