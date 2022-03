Parkpickerl: Gestraft wird noch mit „Augenmaß“

FPÖ fürchtet um 17.000 Parkplätze im 22. Bezirk

Um den 22. Bezirk sorgt sich auch FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik. In u. a. Aspern und Breitenlee würde es Hunderte schmale und teilweise an den Rändern unbefestigte Gassen geben, wo seit Jahrzehnten geparkt wird. „Insgesamt stehen so etwa 17.000 von insgesamt 85.000 öffentlichen Parkplätzen im Bezirk auf dem Spiel, wenn die Park-Sheriffs in Donaustadt mit dem Autofahrer-Inkasso beginnen - auf bislang geduldeten Stellplätzen“, so Mahdalik.