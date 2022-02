Parkpickerl braucht noch Starthilfe in Wien

Blockieren Pendler ab heute Ausnahmezonen?

So gibt der Senderparkplatz nahe der Stammersdorfer Kellergasse Rätsel auf. Die Angst ist groß, dass es - weil das Pickerl nicht gilt - künftig für Liebhaber der Weinberge keinen Stellplatz gibt, da er von Pendlern blockiert wird. Eine Leserin, deren Tochter in Deutschland wohnt und sie öfter besucht, bekam vom Magistrat den Rat: „Sie kann am Senderparkplatz parken.“ Die Stadt dementierte auf Anfrage. Doch das Problem der Ausweichzonen bleibt. Und auch Inhaber von privat gemieteten Fahrzeugen haben keine Chance auf ein Parkpickerl.