Parkpickerl: Auch Helfer müssen zahlen

Vor zwei Jahren hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigt, die Parkraumbewirtschaftung in Wien zu überdenken und flexibler zu gestalten. „Die angekündigte Flexibilität ist aber aus meiner Sicht nicht zu erkennen“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Obfrau der Sektion Allgemeinmedizin der Ärztekammer für Wien und selbst praktizierende Kassenärztin in Wien. Dabei sei die Parkmöglichkeit in der Nähe der Ordination für einen schnelleren Ablauf von Hausbesuchen bei den Patienten dringend notwendig. Unter dem Motto „Damit wir Ihnen schneller zu Hause helfen können!“ wurde deshalb eine Petition gestartet. 5000 Patienten haben diese bereits unterschrieben.