Ischler Skilift-Idee nur für Klimalandesrat „grün“

Typisch Bad Ischl! Die größte Sorge bestand bei der dortigen Stadtpolitik gestern wieder einmal darin, wer der „OÖ-Krone“ erzählt haben könnte, dass über einen Kinder-Skilift diskutiert wurde. Anstatt in die Offensive zu gehen und zu sagen: Ja, wir wollen das im Sinne unserer Kinder realisieren! Denn von Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) gab es nicht, wie etwa beim Projekt im Engelhartszeller Ortsteil Stadl, bereits vorab eine Absage. Was dieser so begründet: „In Bad Ischl hat man in einem Ausschuss beraten, ob man Familien im Ort mit einem Kinder- oder Babylift die Möglichkeit bietet, mit ihren Kindern erste Schwünge zu üben. Ohne Beschneiungsanlage, ohne befestigte bauliche Anlagen, letztlich ohne Eingriff in die Natur. Man diskutiert sogar über die Einführung eines Shuttlebusses, um auf weitere Parkplätze zu verzichten und den Familien eine klimaneutrale Anreise zu ermöglichen. Wenn man die Anlage in Engelhartszell so umsetzen würde wie es in der Kaiserstadt angedacht ist, wäre das sicher ein gutes Angebot für die Familien und Kinder der Region.“