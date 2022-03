Grüne wollen einen Skilift mitten im Naturidyll

Was da wohl Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) dazu sagen wird? Vergangene Woche sprach dieser einem Privatmann, der in Stadl bei Engelhartszell ein Kinder-Skiland auf 700 Meter Seehöhe realisieren möchte, jeglichen Hausverstand ab. Jetzt gibt’s eine ähnliche Forderung in Bad Ischl für die Rettenbachalm. Von den Grünen!