Violettes Talent stellte sich in Deutschland vor

Dank starker Leistungen in den letzten Spielen der Hinrunde in der Regionalliga Salzburg hatte er sich den Auftritt in Deutschland erarbeitet. „Man rechnet nicht so schnell damit, dass ein Verein aus der deutschen Bundesliga Interesse an dir hat. Da geht einem viel durch den Kopf“, weiß der Angreifer. Der damit wohl auf einem guten Weg ist, sich den „Profi-Traum“ zu erfüllen. „Wenn alles so weiterläuft, sieht es, glaube ich, nicht schlecht aus.“