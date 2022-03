Starlink-Terminals von Musk in Ukraine angekommen

Der leitende Forscher des Citizen-Lab-Projekts der Universität Toronto, John Scott-Railton, warnte via Twitter, dass die Terminals zu Zielscheiben für Russland werden könnten. „Betrifft: Elon Musks Starlink-Spende. Guter Schritt. Aber denken Sie daran: Wenn Putin den Luftraum über der Ukraine kontrolliert, werden die Übertragungen der Nutzer zu Leuchtfeuern für Luftangriffe“, twitterte in einer Serie, in der er die Risiken detailliert darlegt.