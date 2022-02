Großer Andrang bei Hilfsaktion für Ukraine

Im Minutentakt fuhren Bürger aus ganz Kärnten am Messegelände vor, um dringend notwendige Sachgüter für die Menschen in der Ukraine abzugeben. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist sehr groß, die Aktion ist hervorragend angelaufen, wir können nur Danke sagen“, sagt der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider. Die Messehalle 3 füllt sich von Stunde zu Stunde. Scheider: „Jetzt ist es natürlich wichtig, dass die Sachgüter rasch dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Wir sind täglich mit unserer Partnerstadt Czernowitz im Austausch. Wir werden in den nächsten Tagen den Transport in das Krisengebiet starten.“