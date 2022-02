Ukraine-Krieg: Auch Studierende möchten helfen

„Mit dieser Aktion wollen wir einerseits auf die derzeitige Lage in der Ukraine, andererseits auf die Hilfestellung, die wir als ÖH betroffenen Studierenden anbieten, aufmerksam machen!“, so ÖH-Vorsitzender Jakob-Manuel Krobath. Ab 9 Uhr werden nämlich am Faschingsdienstag, dem 1. März, Krapfen gegen eine freiwillige Spende in der Aula des Universitätsgebäudes verteilt.