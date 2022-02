Nach Skiunfall mit Fahrerflucht: Zeugen gesucht

Erstatte am nächsten Tag Anzeige

Andere Wintersportler eilten der Einheimischen zur Hilfe. Auch sie konnten jedoch keine Angaben zum zweiten Skifahrer machen. Die Verletzte konnte noch selbst bis zur Mittelstation fahren. Am Montag wandte sich die Frau schließlich an die Exekutive und erstattete Anzeige.