400 Söldner jagen Selenskyj und Klitschko-Brüder

Söldner der geheimen „Gruppe Wagner“ bzw. ihres halboffiziellen Ablegers „Sewa Security Group“ kämpfen in verschiedenen Ländern, in denen Russland Krieg führt oder Interessen hat - etwa in der Ukraine, in Syrien und Libyen, im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik und in Mozambique. Sie hinterlassen keine Spuren. Wie zum Beispiel im „Sprung“ nach Syrien, wo Russland 2015 offiziell nur mit der Luftwaffe an der Seite von Diktator Assad in den Krieg eintrat. Später wurden dann doch Todesfälle russischer Militärs am Boden zugegeben.