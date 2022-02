Selenskyj: „Werden die Waffen nicht niederlegen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer neuen Videobotschaft nach einer weiteren durchkämpften Nacht in der Ukraine seinen Durchhaltewillen bekräftigt. „Wir werden die Waffen nicht niederlegen, wir werden unseren Staat verteidigen“, sagte er in dem Video, in dem er offenbar vor seinem Amtssitz in Kiew stand. Er selbst werde in der Hauptstadt bleiben. Zudem wünsche er „allen einen guten Morgen“. Ein Evakuierungsangebot der USA hat er ausgeschlagen.