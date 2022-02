Tschetschenische Spezialkräfte jagen Selenskyj

Die Tschetschenen an der Seite Kiews

Allerdings kämpfen Tschetschenen auch an der Seite der ukrainischen Regierung in Kiew. Sie sind vor allem getrieben durch den Hass auf Moskau und sinnen auf Rache für all das Leid während der beiden Tschetschenienkriege, als man noch selbst gegen russischen Invasoren kämpfte. Der Frieden in der Kaukasusrepublik wurde möglich, weil mit Kadyrow ein loyaler Statthalter des Kreml installiert werden konnte. Laut einem Bericht des britischen „Guardian“ haben sich rund nunmehr 100 Tschetschenen zwei Freiwilligenbataillonen in der Ukraine angeschlossen. „Wenn wir die Russen besiegen, kommen wir auch der Befreiung unseres Landes einen Schritt näher“, erklärt einer der Kämpfer gegenüber der Zeitung.